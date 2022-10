Las claves para dejar tu armario limpio y que la ropa te aguante más tiempo

Con la llegada del otoño, son muchos los que hacen el cambio de armario. Se guardan los tirantes, ropas de lino y pantalones cortos para dar paso a chaquetones, bufandas y jerséis de algodón. Este proceso es un proceso de cada otoño y primavera, pero durante el mismo no podemos descuidar algo tan esencial foco el cuidado del armario, ya que este no cambia y un buen tratamiento y mantenimiento puede favorecer a que dure más tiempo y no se dañe.

Aquí tienes trucos muy sencillos para hacer una limpieza efectiva que haga de tu armario un espacio cómodo.

El primero e imprescindible de los procesos es limpiar el polvo una vez que hallamos retirado toda la ropa de una balda. Hay veces que ciertas prendas de ropa no desaparecen de nuestro armario pero es necesario sacarlo y limpiar las partículas de polvo con un trapo húmedo escurrido. Una vez seco, podemos comenzar a poner la ropa. Nunca introduzcas la ropa cuando las baldas permanezcan mojadas ya que esta humedad puede corroer tus prendas.

Coloca un ambientador de armario. Aunque parezca que puede ser excesivo el olor que desprenden mucho aerosoles de olores, hay algunos específicos para que tu ropa huela a limpio siempre y desaparezcan ciertos olores de lavadora tras el lavado.

Retira definitivamente la ropa que ya no sirve. Si a la hora de colocar la ropa encuentras prendas que hace mucho no te pones, que están en desuso o que ni siquiera te valen, no la vuelvas a guardar. Así, ganarás espacio para otras prendas y evitarás que se acumule más polvo.

Y por último, utiliza siempre antipolillas para evitar que la ropa se pueda ver afectada. Hay muchos tipos, especialmente el modo percha o bolsitas, que pueden evitar que la ropa se estropee.