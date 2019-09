Los Reyes de España han visitado este jueves Sevilla para inaugurar la exposición “El viaje más largo”.

Mientras Felipe VI y la Reina Letizia saludaban a los asistentes, esta tropezó con un escalón, tras lo que dejó de saludar a la gente por un momento para dirigirse al escolta que le precedía.

“Casi me caigo. No me has avisado del escalón”, le dijo. Tras esta primera interpelación, Letizia volvió a llamar la atención de su escolta: “¿Es que no has visto que ahí hay un escalón? ¿Eso es posible?”, continuó la Reina, para seguir después saludando a los asistentes al acto.

La revista Diez Minutos ha compartido este vídeo grabado por uno de los asistentes: