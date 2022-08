La increíble excusa de un ‘okupa’: “Soy el propietario, compré las llaves por 2.000 euros”

El verano deja muchos vídeos surrealistas con protagonistas de los más pintorescos. Ese es el caso que nos ocupa en este artículo en el cual la ‘estrella’ es un okupa que tiene miedo a que alguien entre en su hogar cuando no esté.

Y sí, por increíble que parezca, esta ha sido una de las varias declaraciones que ha dejado un joven okupa durante una entrevista con el espacio de Telecinco ‘El programa del verano’. Una entrevista que surge a raíz de una noticia en la que se contaba que tres chicos con la mayoría de edad recién cumplida habían ocupado un chalet en Villaviciosa de Odón, Madrid.

Los vecinos están indignados por la situación ya que creen que los jóvenes usan el chalet como una ‘narcocasa’ y que, además, pueden hacerles algo a los alumnos de un colegio que está próximo a la ubicación del lugar. Uno de estos okupas ha salido a defenderse al programa de Telecinco, asegurando que: “Soy el propietario de esta vivienda, llevo cuatro meses aquí viviendo y compré las llaves por 2.000 euros”.

También ha respondido a las acusaciones de los vecinos, afirmando que “No sé si se piensan que somos animales salvajes, como si le fuésemos a hacer algo a un niño de 12 años, es que es imposible, en qué cabeza cabe”. “Tenemos 18 y 19 años, ¿nos vamos a poner a insultar a niños de 12 años cuando tenemos hermanos, sobrinos pequeños y familia?”. También el joven añade: “Como lo de la narcocasa, eso es mentira. Además, no tengo ningún problema en que entren a mi casa y la revisen de arriba a abajo, no tengo nada que esconder. Encima tengo un coche de la policía todos los días delante de casa”.

David, ese es el nombre del okupa, explica la forma en la que adquirió la vivienda y sentencia que no se va a marchar por el momento: “Me quedaré hasta el día que vengan y me echen es mi casa, le compré las llaves a una persona de los alrededores de Villaviciosa de Odón por 2.000 euros”. “Mientras siga viviendo en la calle, sin trabajo y sin nada no me voy a mover de aquí hasta que un juez me diga lo contrario. Cuando encuentre un trabajo me iré con mi perro, el primero que se quiere ir soy yo y estar tranquilo. Le daré las llaves a la policía, esto es un sinvivir con los vecinos, igual algún día salgo y me encuentro a alguno en el salón de casa”.