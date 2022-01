La historia que hay detrás de Wordle, el adictivo juego que arrasa en Twitter

Si durante estas semanas te has pasado por Twitter, seguramente te hayas encontrado con un extraño tuit de 5 columnas formadas por cuadrículas grises, verdes y amarillas. Los buenos observadores se habrán percatado de que la última fila suele tener todas las casillas en verde. Esta es la prueba de que se ha sobrepasado el reto del día.

¿De qué “reto del día” estamos hablando? Nos referimos a Wordle, el juego de moda que se ha hecho viral en todo el mundo, y en estas últimas semanas también entre los tuiteros españoles. Wordle es sencillo, no se puede descargar, no tiene anuncios, ni se puede jugar más de una vez al día. Tampoco va por niveles, la mecánica es idéntica todos los días. Pero quizá en esa simpleza resida su éxito.

El reto consiste en adivinar una palabra de cinco letras en seis intentos (correspondientes al número de filas). Al introducir una palabra con sus letras en cada recuadro, te pueden aparecer tres colores: el gris (que indica que esa letra no se encuentra en esa palabra), el amarillo (la letra está en la palabra pero no en esa posición) o el verde (la letra está y además en la posición correcta). Se tratan de las únicas pistas que pueden ayudarte a resolver la palabra oculta.

Ahora hemos conocido también el origen del juego, que es ni más ni menos una bonita historia de amor. Los protagonistas son Josh Wardle, ingeniero de telecomunicaciones y Palak Shah, emprendedora que disfruta en su tiempo libre rellenando crucigramas de ‘The New York Times’ para dominar el idioma.

Durante la pandemia, la tarea se complicó debido a lo rutinario y agotador que resultaba hacerla en medio de un confinamiento. De esta forma, su novio Josh programó el famoso juego como regalo para Palak. Lo primero que pensó él es que debía ser sencillo y único, para jugar ambos todas las mañanas antes de ponerse a trabajar.

Wardle habló sobre la sencillez del reto: “Eso es lo que te lleva a querer jugar cada día, que únicamente estás tres minutos al día y se acabó: no es necesario pasar más tiempo, no te roba el día”.

La cosa se quedó ahí hasta que, en una conversación cualquiera, salió a relucir el invento y le pidieron que lo compartiera por el grupo de WhatsApp familiar. El juego gustó tanto que decidieron hacerlo público a finales del pasado mes de octubre. El 1 de noviembre jugaron 90 personas. Dos meses después, la segunda semana de enero, va por 300.000. Y la cifra no cesa de subir.

En la actualidad, lo juegan celebrities de todas clases, desde un streamer profesional como Ibai Llanos hasta alguno de tus vecinos. “Con toda seguridad, esta ha sido la mejor manera que ha tenido Josh de demostrarme su amor. Creo que la gente aprecia que haya algo en Internet que es simplemente divertido. No trata de hacer nada turbio ni con tus datos ni a tus ojos.”, ha dicho Palak Shah en una entrevista con, precisamente, The New York Times.