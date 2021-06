La final de Taekwondo que se resolvió a piedra, papel o tijera

¿Qué ocurre cuando dos hermanos tienen que pelear por ganar la final de un deporte? Pues puede suceder lo que pasó en un gimnasio de Kazajistán, donde dos hermanas llegaron a la final de 24 kilos.

A las niñas no se les ocurrió mejor manera que resolver la pelea a piedra, papel o tijera porque no querían luchar entre ellas. Lo comentaron con el árbitro, el cual accedió a que se decidiera el combate de esta original forma, según informa el diario As.