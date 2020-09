La defensora de las “gallinas violadas” confiesa que ofrece sus servicios sexuales

La joven, al parecer, se publicita como ‘Úrsula’ en una web de chicas de Barcelona, donde ofrece sus servicios por hasta 3.000 euros el fin de semana. En su canal de Youtube aparecedi confirmando dicho tema: “Aprovecho para visibilizar la problemática que se cierne sobre el trabajo sexual. No está reconocido, estigmatiza mucho, se criminaliza a todas las personas que trabajan así”, mantiene Fani.

Esta activista mantiene que “el trabajo sexual es trabajo. En España es alegal. Muchas compañeras están trabajando para que se reconozca y podamos tener derechos como cualquier trabajo. Los derechos que existen son una mierda total, vivimos en una total precariedad”, sostiene en el vídeo que ha grabado.

“Ya está bien de seguir este sistema patriarcal que dice qué está bien y qué no. Qué podemos hacer y qué no con nuestros cuerpos. Para algo son nuestros”, añade en este vídeo. “Podemos ser feministas y trabajadoras sexuales. A mí no me representa este feminismo hegemónico abolicionista; discrimina a muchísimas compañeras, no es inclusivo”, concluye en su vídeo.