Dos agricultores mantienen una discusión, como otros muchos, de por donde debe ir el tractor. Este es el caso de Antonio y Andrés, que se han convertido en los protagonistas de un vídeo viral en las redes sociales. Los dos hombres discuten en una conversación que no muchos han podido entender.

Todo empieza con Antonio subido al tractor mientras Andrés, de pie, vigila por dónde está arando. “¡Antonio, ahora te subes por esta, ahora te subes por esta!”, le señala.

Las indicaciones no convencen a Antonio, que detiene el tractor y le responde a gritos: “¡Que no, Andrés, no puedo volver para venir por esa, que se entierra mucho!”.

La discusión continúa hasta que Andrés se cansa de los reproches y le espeta: “¡Que no, Antonio, me cago en dios, que vas a querer saberlo todo!”.

“Que todo lo que tú sabes es para nada, Andrés”, le insiste Antonio desde el tractor, a lo que Andrés le pregunta: “¿Qué ganas tú de terreno ahí?”. Las explicaciones de Andrés continúan sin hacer entrar a Antonio en razón, que vuelve sobre la misma idea inicial, hasta que Andrés, harto, zanja: “Otra vez, Antonio, ¡que no!”.