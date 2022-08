La campaña de ForoCoches contra el ‘youtuber’ Borja Escalona suma un nuevo capítulo

El ‘youtuber’ Borja Escalona ha provocado una auténtica revuelta en la red contra su persona. Todo comenzó cuando este sujeto pretendió comer gratis en un bar de Vigo. De muy malos modos y arrinconando a una trabajadora del establecimiento, aseguró que no iba a pagar las empanadillas que se había comido porque estaba haciendo una promoción del bar equivalente a 2.500 euros. “Yo solo como cosas gratis”, dijo el ‘youtuber’ antes de probar la última empanadilla que quedaba en el mostrador. Cuando se le indicó que debería abonar al consumición, Escalona espetó: “¿Te tengo que pagar? Pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer”.

La actitud deleznable de este individuo soliviantó los ánimos de miles de personas en diferentes foros y redes sociales. ForoCoches lideró esa campaña y, entre otras cosas, logró que YouTube cerrara el canal de Borja Escalona. En previsión de la que se avecinaba, el ‘youtuber’ pidió perdón a su manera. “El otro día fui a cenar a un bar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el propio gerente me echó y me dijo que no quería indeseables en su local”, contaba en uno de sus vídeos. Además, confirmó que había cerrado sus redes sociales ante el “vendaval de odio” recibido y consideró que España tiene “un problema muy grave” y que el odio hacia él era “desproporcionado”.

Lejos de calmarse la tempestad, los usuarios de ForoCoches han empezado a hacer un ‘crowdfunding’ para enviar una tonelada de estiércol al domicilio de Borja Escalona. Así lo desveló el propio foro a través de Twitter. Además, sus usuarios intentan ahora encumbrar a un cantante barcelonés llamado también Borja Escalona. El objetivo es llevarlo a Eurovisión 2023. En hilos de ForoCoches están hablando de este artista como “el verdadero, el nuestro, el bueno”. Llevarlo a Eurovisión no solo humillaría al Borja Escalona que ha provocado las polémicas actuales, sino que se culminaría lo que ya se hizo con John Cobra, siendo este uno de los mayores ‘troleos’ del sitio.