Kiko Jiménez no descarta una infidelidad de Gloria Camila a su pareja con Miguel Abellán

Se ha hablado mucho de Gloria Camila en las últimas semanas y es que la joven ha protagonizado un desencuentro con Ana María Aldón al no estar de acuerdo con que esta hablase públicamente de las intimidades que le ocurrían -en pasado- con su padre, José Ortega Cano... pero lo cierto es que ya está todo olvidado.

Ahora, es ella la que se ha visto envuelta en una encrucijada, ya que el fin de semana pasado veíamos como se comentaba en ‘Viva la vida’ que la joven había sido vista en un conocido restaurante de la Comunidad de Madrid con Miguel Abellán en una actitud muy cariñosa. Algo que hacía saltar las alarmas, pero que todos los miembros de la familia han negado, hasta el propio torero, ya que lo único que hay es una amistad de muchos años.

Hemos hablado con Kiko Jiménez y nos asegura que, aunque no sabe si es cierta la información de una supuesta infidelidad por parte de Gloria Camila a su novio con Miguel Abellán, no le extrañaría en absoluto: “de eso no tengo ni idea, lo que sí sé es lo de Barranco, pero no me extraña, es una pena para el chico con el que esta, pero no me extraña”, y confiesa que el torero no era tan amigo de la familia cuando él salía con Gloria: “no tanto, estuvo en la boda, sentado con nosotros en la misma mesa, pero no una relación estrecha como dicen, es la excusa perfecta como me puso a mí, pero a mí me da igual”.

En cuanto a la actitud de Ana María Aldón estos últimos días después de asegurar que había un desnivel en su matrimonio, el colaborador garantiza que: “le han leído la cartilla a Ana María, está clarísimo, reconciliación, fenomenal, me alegro por ella”.

Kiko está tan segura de sus palabras que asegura que esa relación no tiene futuro: “por supuesto, más temprano que tarde la tiene” y califica a la mujer del torero como: “es muy buena mujer pero de buena es tonta, el papelón que tiene no es fácil, pero si das un golpe en la mesa mantenlo”. Sobre cómo ve a Ortega Cano, Kiko se queda a gusto: “buf es un buen hombre, pero el hombre ya está de vuelta”.