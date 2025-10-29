Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza Mayor sufre una intensa lluvia.

Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»

El joven meteorológo predice tiempos desapacibles para el Día de Todos los Santos

La Gaceta

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Un final de octubre pasado por agua y un inicio de noviembre que no parece mejorar este mes que está a punto de acabar. Con estas previsiones, este fin de semana -que cuadra con el día de los Santos- parece truncar los planes de una escapada para muchos con avisos rojos desde este miércoles, según avanza el joven meteorólogo Jorge Rey.

«Habrá avisos rojos en áreas de Huelva y precipitaciones que durante este miércoles serán intensas. Para estos días esperaremos la llegada de más frentes y el jueves tendremos una nueva borrasca con bastante importancia desde el Atlántico, que traerá lluvias que en Galicia pueden ser bastante fuertes«, destacó el burgalés.

Estas condiciones adversas se prolongarán durante estos próximos días hasta el punto que, poco a poco, llegarán al interior de la península, aunque con menos fuerza. «Para este jueves hablamos de muy poca cosa. Algunos restos de lluvias en áreas de Albacete o Murcia. También vemos inestabilidad en Galicia», deslizó.

El día señalado de esta semana será este viernes, víspera del festivo, que tendrá en la llegada de un frente la peor de las noticias. «Arrasará y llegará con importancia, pudiendo acumular más de 100 litros en un solo día. Vemos precipitaciones más abundantes en puntos del sur, pero en general la jornada estará pasada por agua», destacó en su último pronóstico Rey.

El propio día de Todos los Santos afectará seriamente a Castilla y León y a la zona central del país con un fin de semana desapacible. «El sábado dará lugar nuevamente a las lluvias en muchas zonas de Castilla y León, Aragón y Madrid», confirma un Jorge Rey que atisba un fenómeno completamente radical para el domingo: «Las precipitaciones desaparecerán a la espera de la llegada de un anticiclón que mejore completamente la atmósfera».

Sin embargo, las bajas temperaturas no parecen estar presentes en estas próximas fechas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Revuelo en la plaza de los Bandos: Policía Nacional y Local se movilizan para evitar un suicidio
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Noviembre lluvioso...»
  3. 3 Una mujer de 89 años operada de urgencia tras ser atacada por un perro peligroso en Pelabravo
  4. 4 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  5. 5 La emotiva historia del nuevo piano del Hospital: adquirido gracias a la herencia de un paciente agradecido
  6. 6 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  7. 7 La cita charra que no llegó a buen puerto en First Dates: «No he tenido la sensación de sensualidad»
  8. 8 La Guardia Civil detiene en Sancti Spíritus a un hombre en busca y captura que viajaba en una furgoneta robada
  9. 9 Herida tras ser atropellada por un turismo en un paso de cebra en la calle Licenciado Vidriera
  10. 10 Plan General 3.0: garajes eléctricos XXL y pisos aptos para teletrabajar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»

Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»