Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros» El joven meteorológo predice tiempos desapacibles para el Día de Todos los Santos

Un final de octubre pasado por agua y un inicio de noviembre que no parece mejorar este mes que está a punto de acabar. Con estas previsiones, este fin de semana -que cuadra con el día de los Santos- parece truncar los planes de una escapada para muchos con avisos rojos desde este miércoles, según avanza el joven meteorólogo Jorge Rey.

«Habrá avisos rojos en áreas de Huelva y precipitaciones que durante este miércoles serán intensas. Para estos días esperaremos la llegada de más frentes y el jueves tendremos una nueva borrasca con bastante importancia desde el Atlántico, que traerá lluvias que en Galicia pueden ser bastante fuertes«, destacó el burgalés.

Estas condiciones adversas se prolongarán durante estos próximos días hasta el punto que, poco a poco, llegarán al interior de la península, aunque con menos fuerza. «Para este jueves hablamos de muy poca cosa. Algunos restos de lluvias en áreas de Albacete o Murcia. También vemos inestabilidad en Galicia», deslizó.

El día señalado de esta semana será este viernes, víspera del festivo, que tendrá en la llegada de un frente la peor de las noticias. «Arrasará y llegará con importancia, pudiendo acumular más de 100 litros en un solo día. Vemos precipitaciones más abundantes en puntos del sur, pero en general la jornada estará pasada por agua», destacó en su último pronóstico Rey.

El propio día de Todos los Santos afectará seriamente a Castilla y León y a la zona central del país con un fin de semana desapacible. «El sábado dará lugar nuevamente a las lluvias en muchas zonas de Castilla y León, Aragón y Madrid», confirma un Jorge Rey que atisba un fenómeno completamente radical para el domingo: «Las precipitaciones desaparecerán a la espera de la llegada de un anticiclón que mejore completamente la atmósfera».

Sin embargo, las bajas temperaturas no parecen estar presentes en estas próximas fechas.

