Evita perder calcetines en la lavadora con este truco

Parece algo difícil de creer pero que, sin embargo, les pasa a muchas personas. Perder un calcetín o los dos calcetines en la lavadora es algo más habitual de lo que se podría pensar.

Los calcetines son prendas que acostumbran ser muy pequeñas y que se pueden extraviar con mucha facilidad. Además, al venir en pares obligará a desechar una parte de la pareja si la otra se pierde como puede ocurrir en el caso que se toca en este artículo. Si quieres evitar que alguna vez se extravían calcetines en la lavadora o que no te vuelva a ocurrir, te dejamos un truco para que esto no suceda de nuevo.

La solución es algo muy sencillo, no hay más que meter los calcetines dentro de una funda de almohada mientras pones la lavadora y los calcetines no se volverán a perder. Este simple truco hará que no tengamos que estar cada dos por tres acudiendo a por nuevos calcetines a las tiendas o que las lavadoras no se estropeen porque estas prendas se meten en las ranuras de esta.