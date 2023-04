Estos son los servicios que los bares y restaurantes no te pueden cobrar

En muchas ocasiones, en el momento de pagar en un bar o restaurante nos entra la duda de que nos pueden cobrar y que no. Puede haber casos en los que los servicios de hostelería se aprovechen de este desconocimiento de los clientes para cobrar servicios que no les está permitido. Las cosas que no te pueden obligar a pagar son las siguientes:

El agua del grifo es gratuita para cualquier consumidor de bares y restaurantes. Tal y como establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados los hosteleros están obligados a servir a sus clientes agua del grifo de forma totalmente gratuita.

Es completamente ilegal cobrar un suplemento por el servicio o el cubierto ya que esto debe de estar incluido en el precio.

Los establecimientos tampoco podrán cobrarte un suplemento adicional por reservar una mesa. Lo que si que pueden hacer es pedirte una cantidad por adelantado por reservar, que luego tienen la obligación de descontar del precio final. En caso de no poder ir por motivo de fuerza mayor como puede ser una enfermedad, el restaurante está obligado a reembolsar el adelanto de reserva.

Para cobrar un extra por mesa o terraza, el restaurante está obligado a indicarlo previamente en la carta y en el propio establecimiento, además tiene que aparecer plasmado en la cuenta.

Los servicios de hostelería tampoco pueden cobrar al cliente las tareas de limpieza y desinfección por Covid-19. En caso de hacerlo tienen el deber de informar con antelación.