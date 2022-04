Estos son algunos trucos para que la fruta madure más rápido

La fruta se suele vender verde y se tiene que terminar de madurar en casa. Estos alimentos, a diferencia de las hortalizas o la carne, nos gusta consumirlas cuando ya se encuentran maduras. La maduración es el proceso por el cual las frutas alcanzan sus características sensoriales finales, pasando de agrias, ásperas y de color verde a mostrar colores, olores y sabores atractivos.

Sin embargo, debemos saber que hay frutas que pueden madurar fuera de la planta y otras que no. Encontramos dos tipos de frutas según su proceso de maduración: frutas climatéricas y no climatéricas.

Las frutas no climatéricas son aquellas que maduran poco a poco y que se deben recoger en el momento óptimo, puesto que ya no continúan madurando fuera de la planta. Se deben consumir rápidamente puesto que, una vez recolectadas, no se van a volver más dulces y solo envejecen, perdiendo agua y nutrientes.

Las frutas no climatéricas son la naranja, la lima, el limón, el pomelo, las cerezas, las fresas, la piña y las uvas.

La maduración de las frutas climatéricas se produce en dos etapas. Por un lado, una de maduración continua que se detiene, porque la fruta hace mínima su respiración y, consecuentemente, su metabolismo disminuye. Por el otro, cuando la fruta aumenta súbitamente su respiración (hasta cinco veces lo normal) y metabolismo produciendo el sabor, color y textura óptimos. Este aumento súbito se llama pico climatérico.

Las frutas climatéricas, durante la respiración, producen un compuesto gaseoso, el etileno, que induce el aumento de la respiración. A su vez, esa aparición de etileno provoca más producción del mismo, por lo que el aumento de la respiración se hace de forma explosiva.

Este proceso sucede de forma natural en la planta y produce frutas muy sabrosas. Sin embargo, también puede inducirse artificialmente en la fruta que se ha recogido antes de que madure y está almacenada.

Las frutas climatéricas son la manzana, la pera, el melocotón, el albaricoque, la ciruela, el melón, la sandía, el tomate, el aguacate, el plátano, el kiwi, el mango, la papaya, el higo, la guayaba, la maracuyá, el caqui, la chirimoya y la guanábana.