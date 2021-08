Estas son las temperaturas ideales a las que deberías tomar cada vino, según la OCU

Para disfrutar de todas las propiedades del vino en sus condiciones óptimas es muy importante seguir unas pautas. Una de esas es la temperatura, que sin duda es un aspecto clave a la hora de disfrutar de la mejor forma de esta bebida. Según el tipo de vino, la temperatura ideal varía en gran cantidad, y por eso la OCU ha elaborado un listado de los vinos con las temperaturas ideales a los que se deben consumir.

Si hablamos de vinos tintos, el vino tinto joven se recomienda consumirlo a una temperatura de 9º C, el vino tinto crianza a 15º C y el vino tinto reserva y gran reserva a 17º C. En cuanto a vino blanco, tenemos que los vinos espumosos tienen una temperatura ideal de consumición de 7 °C, los vinos blancos dulces de 8 °C, el vino blanco joven seco de 10 °C o los vinos generosos (Jerez, Manzanilla, oloroso...) de 11º C. Además de esto la OCU da dos recomendaciones:

- Si se toma el vino muy frío (a 2 °C o 4 ºC), apenas se podrán percibir sus aromas y se acentúan los sabores ácidos.

- Si está caliente, por encima de 20 ºC, se perciben mucho los alcoholes, y también se acentúan los sabores dulces.

La OCU también ha dejado una tabla en dónde se muestran los minutos que tardan esos mismos vinos en enfriarse, dependiendo del recipiente en el que lo hagan. La organización dice que para atemperar el vino, la mejor opción es introducir la botella en un recipiente con agua y hielo durante unos minutos. Los tiempos son los siguientes, en vinos tintos, el vino tinto joven tardará 145 minutos en una nevera a 6ºC y 13 minutos en una cubitera con agua y hielo al 50%, el vino tinto crianza tardará 36 minutos en la nevera y 8 minutos en la cubitera, el vino tinto reserva y gran reserva tardará 48 minutos en la nevera y 5 minutos en la cubitera. En los vinos blancos, los vinos espumosos tardarán 170 minutos en una nevera a 6ºC y 15 minutos en una cubitera con agua y hielo al 50%, los vinos blancos dulces tardarán 157 minutos en la nevera y 14 minutos en la cubitera, el vino blanco joven seco tardará 133 minutos en la nevera y 12 minutos en la cubitera y los vinos generosos tardarán 121 minutos en la nevera y 11 minutos en la cubitera.