Esta es la canción más escuchada del verano

A continuación encontramos temas como “Beggin’”, del grupo italiano M*neskin, quienes han sabido ganarse el cariño de millones de fans de todo el mundo tras su éxito este año en Eurovisión. “Todo De Ti”, de Rauw Alejandro, también se cuela en el ranking internacional, esta vez, ocupando la tercera posición. El cuarto y quinto lugar lo encabezan, por este orden, “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, y “Kiss Me More”, de Doja Cat y SZA. Este top 10 internacional lo completan: “STAY”, de The Kid LAROI y Justin Bieber; “Yonaguni”, de Bad Bunny; “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “Butter”, de BTS; y “Levitating”, de Dua Lipa y DaBaby.