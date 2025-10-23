Un espectáculo que no volverá a repetirse en el cielo en 1.350 años: así puedes ver el cometa Lemmon desde España Conocido como 'C/2025 A6', tiene dos colas, una azul y otra amarilla. Fue descubierto a principios de año por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona

Los amantes de la astronomía están viviendo semanas únicas. El cometa Lemmon, conocido oficialmente como 'C/2025 A6', se encuentra atravesando una de las fases más brillantes de su recorrido, ofreciendo desde España una vista inigualable de este visitante cósmico que no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta dentro de unos 1.350 años.

El cometa fue descubierto a principios de 2025 por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, y desde entonces, ha despertado la expectación de la comunidad científica y de los aficionados a la observación del cielo nocturno.

El momento ideal para observarlo es entre mediados de octubre y finales de noviembre, periodo en el que se encontrará en su punto más cercano a nuestro planeta. Precisamente, este 21 de octubre alcanzó su máxima aproximación a la Tierra, situándose a unos 101 millones de kilómetros, antes de rodear el Sol el 8 de noviembre.

Durante este tiempo, el Lemmon mostrará dos colas claramente visibles: una azulada, formada por gases ionizados, y otra amarillenta, compuesta por partículas de polvo que reflejan la luz solar. Esta combinación de colores lo convierte en uno de los fenómenos más espectaculares del año y en una oportunidad imperdible para los observadores del cielo.

Cómo y cuándo verlo

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha anunciado que el cometa Lemmon será visible desde España durante las próximas semanas, ofreciendo un espectáculo astronómico accesible a simple vista. Los expertos recomiendan buscarlo cerca de la constelación de la Osa Mayor al anochecer, en dirección noroeste, y antes del amanecer, apuntando al noreste.

Para una mejor observación, bastará con mirar hacia el horizonte noroeste justo después del atardecer, cuando el cielo comience a oscurecer y todavía queden restos de luz solar. Siguiendo un arco imaginario entre la Osa Mayor y la estrella Arturo, los observadores podrán distinguir al Lemmon como una pequeña mancha verdosa con una tenue cola luminosa apuntando en dirección opuesta al Sol. Además, la ESA asegura que la mejor franja horaria para su observación es entre las 19:30 y las 21:00 horas, siempre que el cielo esté despejado y sin luna para no dificultar la visibilidad.