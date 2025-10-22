El emotivo reencuentro de un nieto con su abuela tras dejarlo todo para ir a España: «Espero volver a verte...» Tras cinco meses separados, el joven argentino Gianluca Pugliese ha cumplido la promesa que le hizo a su abuela María

Después de cinco meses de distancia y de cumplir la promesa que se hicieron al despedirse, un joven argentino, Gianluca Pugliese, ha vuelto a abrazar a su abuela María, de 88 años, en un emotivo reencuentro que ha conmovido a miles de personas en TikTok.

Y es que, en abril de este año, justo antes de subirse al avión rumbo a España para trabajar y 'construir' su futuro, Gianluca le preguntó a su abuela: «¿Me vas a esperar?». Entre lágrimas, María le respondía: «Espero volver a verte si Dios me da vida». Y estas palabras revolucionaban, para bien, las redes sociales y quedaban grabadas en la memoria de quienes veían el video.

Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansiedad, con incertidumbre de qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort. Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo.

Ahora, tras meses de distancia, Gianluca ha regresado a su país natal y ha cumplido la promesa. El encuentro entre nieto y abuela ha estado lleno de lágrimas, abrazos y palabras cargadas de emoción que han vuelto a viralizarse por TikTok, alcanzando casi 300.000 'Me gusta' y más de 10.000 comentarios. «Qué suerte que Dios me permitió verte…», le decía María con voz temblorosa mientras le abrazaba.

La mujer, que está a punto de cumplir 89 años, le confesaba así, tal y como se puede ver en el vídeo que ha colgado el propio Gianluca en TikTok, lo mucho que le había echado de menos: «Te extrañé tanto… El mejor regalo fuiste vos».

De esta forma, una vez más, se ha vuelto a poner en evidencia lo importante que siempre resultan ser los abuelos para los nietos. De hecho, muchos de los comentarios que Gianluca ha recogido en su vídeo se han centrado en ello. «Acabo de ver el vídeo y no puedo parar de llorar», han asegurado muchas de las personas que lo han visto.