El vídeo viral de una reportera de TVE que hizo creer que le había tocado El Gordo

“Que mañana no voy a trabajar. Mañana no voy eh”, le decía entre sonrisas la reportera a la presentadora del programa, María Casado, cuando han conectado con ella. La cobertura de Escudero se ha convertido en un resumen de su celebración junto al resto de amigos y vecinos que también han sido agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, minutos después, la reportera ha aclarado en “La Mañana” que no le ha tocado el Gordo, aunque sí un “buen pellizco” de otro número. “El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente”.