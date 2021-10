El turrón de Mercadona que va camino de agotarse dos meses antes de Navidad

Nos ha pasado a todos. Si algo frustra en ocasiones a los clientes de Mercadona o de cualquier otro supermercado eso es, sin duda, acudir a la superficie comercial de la que eres cliente con un producto en la cabeza y comprobar que ya no está en el lineal del centro en el que lo encontrabas habitualmente. Y más si no lo está no porque hayan cambiado la tienda sino porque lo han quitado. Pero es algo que responde a la lógica de mercado. No en vano en todos los establecimientos comerciales la experimentación juega un papel muy importante y las estanterías son limitadas. Para que entre un producto nuevo tiene que salir otro. Y eso quiere decir que donde sale un producto entra otro.

Y en esta ocasión los clientes de la mayor cadena de supermercados del país se han visto sorprendidos por la gran aceptación que ha tenido el turrón de almendras de Hacendado que se ha puesto a la venta estos días y que a buen seguro va a hacer que muchos suban unos kilos de más durante estas fiestas que serán dentro de apenas unos días y que ya se están celebrando en muchas casas.

Pero ¿qué hace especial a ese turrón? Entre otras cosas, obviamente, el precio, que es más barato que uno artesanal. Pero también que es uno de los primeros que se lanza este año y que ha demostrado que hay ganas de dulce.

Y mientras un turrón se pone a la venta con éxito otro producto se agota. Se trata de la crema Kinder. “He recorrido varios supermercados y no la hay”, confesaba una clienta hace apenas unos días a través de los grupos de redes sociales en los que se habla de esta cadena de supermercados.