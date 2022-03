El truco para que la ropa huela mejor dentro del armario

Seguro que alguna vez te ha pasado. Sacas la ropa del armario cuando te la vas a poner porque cambias de temporada y huele a cerrado. Casi no te puedes ni acercar. Y no lo quita la lavadora. Pero no te preocupes: todo tiene solución. De hecho es un problema bastante común. Hoy en día los suavizantes que utilizamos para la ropa muchas veces no dejan un olor tan duradero como para resistir días y días en el armario. Pero hay trucos que puedes utilizar para que tu ropa huela como nueva pase el tiempo que pase.

En concreto puedes aplicar un producto que cada vez se está vendiendo más y que supone un gran avance para muchos amos y amas de casa. Se trata de las perlas perfumadas que se usan para meter en la lavadora pero que muchos lo que hacen es meterlas en el armario dentro de pequeñas bolsitas (para evitar que manchen la ropa). “El resultado es sorprendente”, aseguraba una usuaria de las redes sociales hace solo unos días.

Son varias las marcas de detergente que comercializan estas perlas que están ganando adeptos. El objetivo es ofrecer una fragancia duradera y envolvente que acompañe a las prendas en cada lavado y por un tiempo mucho mayor a lo normalmente estamos acostumbrados. Y es que gracias a estas micro-perlas se puede disfrutar hasta 20 semanas de un intenso aroma en la ropa. Si además estas perlas se usan para perfumar el armario en el interior de pequeñas bolsas, entemoe un doble efecto de fragancia en la ropa que notaremos de inmediato.