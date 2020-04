Fue el producto más buscado cuando se declaró el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Sin saber muy bien su explicación, miles de personas se lanzaron a los supermercados para aprovisionarse de papel higiénico. Las estanterías de este producto se vaciaron y algunos se quedaron sin sitio en casa para guardar tantos rollos. Pasados esos días de locura, la normalidad se ha instaurado y actualmente no hay ningún problema para encontrarlo. De hecho la industria papelera mandó un mensaje de tranquilidad asegurando que el abastecimiento del papel higiénico en España estaba garantizado. A pesar de esto, el hecho de pasar tanto tiempo en casa obliga a aumentar su consumo. Si no queremos que se agote de forma inmediata, existe un truco para lograr que el papel higiénico dure más. Lo ha publicado una madre australiana en el grupo de Facebook “Mums Who Budget & Save” , y ha causado sensación por lo sencillo y efectivo que es.