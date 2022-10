El truco más eficaz para quitar los restos de humedad y las machas de los espejos

La suciedad en el espejo del baño es más visible que en el resto de la casa. Esto se debe a que está en una posición muy incómoda, concretamente encima del lavabo. A menudo ni siquiera somos conscientes de ello, pero las salpicaduras de agua, quizá incluso de pasta de dientes sucia, saltan constantemente al espejo.

Las manchas son siempre claramente visibles y causan una impresión muy negativa si un invitado tiene que utilizar el baño. Sin embargo, también es muy molesto limpiarlo si no se sabe exactamente cómo hacerlo. Pero a continuación te explicamos cómo lavar el espejo del baño a la perfección para que no vuelvas a tener problemas.

Si no se utiliza el producto adecuado lo más normal es que el acabado no sea el deseado y queden pequeñas manchas difíciles de retirar. No se necesitan productos caros ni mucho tiempo. Se puede hacer en tres sencillos pasos y en pocos minutos, por lo que también se puede incluir en un plan de limpieza semanal eficiente del hogar.

El primer paso, que mucha gente se salta, es limpiar el polvo con un paño. La gente suele cometer el error de pensar que en una superficie vertical no es necesario. Pero este no es el caso. El polvo también se deposita en los espejos y es imprescindible eliminarlo antes de pasar el paño con agua y detergente, de lo contrario lo arrastrarás por toda la superficie. Eliminar el polvo también es esencial para la salud, ya que puede provocar problemas respiratorios en personas frágiles como niños, ancianos y personas con enfermedades más o menos graves.

Una vez hecho esto, es imprescindible utilizar el producto adecuado para un espejo con manchas. Hay muchos productos en el mercado que son adecuados para la limpieza del baño y otras tareas domésticas. También hay una serie de ingredientes naturales que son baratos e igualmente eficaces. Uno de ellos es el vinagre. Una mezcla de agua y vinagre es perfecta para el espejo si la rocías y haces movimientos circulares por toda la superficie. Por supuesto, después hay que aclarar con una esponja suave y limpia.

Por último, está el paso más importante, el secado. Esto debe hacerse después de eliminar todos los residuos de detergente del espejo. Sólo debe quedar el agua. A continuación, es necesario tomar un paño de microfibra seco y absolutamente limpio y proceder al secado con movimientos circulares. De este modo, no quedarán líneas extrañas.