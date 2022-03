El truco gratuito para sacar los platos del lavavajillas relucientes (y no es un abrillantador)

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más utilizados de la casa. No en vano nos ahorra muchísimo tiempo después de comer o de cenar. Pero hay que saber utilizarlo. En muchos hogares se suele activar cuando no está lleno o se desperdicia espacio colocando de forma poco ordenada cada uno de los platos, cubiertos y recipientes. En estos tiempos con el precio de la luz absolutamente disparado, no podemos abusar de un electrodoméstico que, junto con el horno y la lavadora, son los que más electricidad consumen en un hogar. Por lo tanto lo principal es ser eficientes.

En este artículo ya hablamos de cómo ahorrar en la factura de la luz con electrodomésticos como los lavavajillas. Sin embargo, ahora queremos darte un consejo para conseguir que los platos salgan relucientes después de cada programa de lavado.

En los últimos días en varios foros de limpieza se ha hablado de la necesidad de secar después los platos. Muchos usuarios de las redes sociales se quejan de que sacan los platos demasiado mojados. Pues bien, hay dos trucos: el primero es intentar dejar media hora cerrado el lavavajillas en cuanto acaba para que el vapor acabe con el agua. El segundo es colgar un trapo en la puerta del electrodoméstico durante otra media hora. Así el paño podría coger toda la humedad.