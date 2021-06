Las manchas de grasa, o las conocidas popularmente como ‘lámparas’, son un auténtico suplicio. Nadie se libra de ellas. Es suficiente con salir a comer o cenar fuera de casa con nuestras mejores galas y que, sin saber cómo, regresemos a casa con una de ellas en la camisa, en el polo o en la chaqueta. Si nos hemos dado cuenta de ello en el propio restaurante o bar, siempre se puede recurrir al socorrido quitamanchas que tienen todos los establecimientos. Pero si no es así, no hay que preocuparse ni resignarse a que la mancha no se elimine nunca al cien por cien. Existe un truco muy eficaz, barato y casero para quitar las lamparones de la ropa sin necesidad de frotar.

Existen numerosas fórmulas caseras para quitar las manchas de la ropa. Desde el agua con sal, pasando por el jabón neutro, el amoniaco o el agua oxigenada. Pero si hablamos de las de grasa, no hay ninguna tan eficaz como la que os vamos a relatar a continuación. Es suficiente con tener a nuestra disposición un gel lavavajillas de buena calidad. Cogemos la prenda con la mancha y colocamos sobre ella un par de gotas del lavavajillas. No hay que frotar, ya que corremos el riesgo de que se coma el color. Simplemente impregnaremos bien todo el lamparón con el dedo y dejaremos reposar una noche entera. Al día siguiente, colocaremos la prensa en la lavadora con el resto de la colada y la lavaremos con el programa habitual. Una vez seca, comprobaremos que la mancha ha desaparecido por completo.

Las manchas de grasa no son las únicas complicadas de eliminar de la ropa. Otra de las más complicadas es la de sangre. Por esto en este artículo hacemos un repaso de los mejores trucos para eliminar estos lamparones rojos que aparecen tanto en prendas de vestir como en ropa del hogar.