No hay nada más desagradable que entrar en el baño y que tengamos que taparnos la nariz. Olores nauseabundos comienzan a sobrevolar en el ambiente y la sensación de incomodidad se incrementa. Y no estamos hablando de que otra persona haya entrado antes en el baño a hacer aguas mayores. En ese caso no vamos a pedir que el aroma sea agradable. Si el susodicho ha ingerido determinados alimentos, la tufarada será de campeonato. No nos quedará más remedio que llamarlo guarro y hediondo y correr a por el ambientador. Pero si nos encontramos con otro tipo de olores provenientes de las tuberías, existe un truco muy fácil para acabar con ellos.

Se trata de meter vinagre de limpieza (consulta todos los usos del vinagre en la limpieza de la casa) con bicarbonato. Lo dejas reposar en el baño durante varias horas y luego le echas por encima agua caliente. El resultado te va a sorprender. Según los expertos en limpieza esto permite evitar los malos olores a los que llevan tiempo sufriendo este tipo de incomodidad en el baño. Ahora ya sólo es cuestión de que lo pruebes para que veas su eficacia y, si te gusta, lo repitas de forma periódica.

No podemos olvidar que el baño es una de las zonas de la casa que más quebraderos de cabeza nos da a la hora de limpiar. Pero también es una de las zonas que, por salud, debes tener más vigiladas. Recuerda que limpiar también mejora tu salud y la de los tuyos.