El tiramisú que puedes hacer en tan solo 5 minutos y que... ¡No engorda!

Estar a dieta significa sacrificios y la mayoría de estos vienen en parte con los dulces, ya sean postres, bollería, etc. La mayoría de estos alimentos debe eliminarse de nuestra rutina alimentaria si queremos perder peso, entre ellos el tiramisú. Sin embargo, gracias a la receta que te dejamos a continuación no será necesario olvidarnos por completo de este postre tan común y delicioso, ya que este tiramisú no engorda y encima, solo tardaremos 5 minutos en prepararlo.