El remedio casero para eliminar la cal de los grifos

Tener la casa lo más limpia posible es una obsesión para la mayoría de las personas. Muchas de las instancias de los hogares tienen fácil solución para poder eliminar la suciedad que presentan. Otros, sin embargo, cuestan más, como es el caso de la cal que aparece en los distintos grifos de nuestra vivienda, sobre todo los del cuarto de baño.

Para mantener la casa impoluta es necesario adquirir grandes variedades de productos de limpieza, cada uno dedicado para un fin diferente, no obstante, hay en ocasiones que estos productos no nos son suficientes para la tarea que queremos llevar a cabo. Uno de esos casos se presenta cuando aparece la cal en las llaves del agua que están repartidas por la vivienda, algo que ocurre con mucha asiduidad, que no es grato a la vista y a lo que no siempre podemos arreglar con los artículos fabricado para ello.

Por esta razón te dejamos un remedio casero que se puede preparar para eliminar esa cal y que nos sacará del apuro en muchas ocasiones. Para preparar el mejunje es necesario poner la piel de 2 o 3 manzanas en un bol con agua caliente hasta que estén completamente cubiertas. Tras esto añadimos una cucharada de sal, removemos y lo rociamos por todo el grifo. Después de 20 minutos habrá que aclarar todo con agua para finalizar este proceso.

Con esto volverá el brillo a los grifos de la casa, de manera muy barata a la par que eficaz y que nos ahorrará muchos quebraderos de cabeza.