Es uno de los quebraderos de cabeza cuando se trata de la limpieza de la casa. El baño, junto con la cocina, son las estancias a las que hay que dedicarle más tiempo y esfuerzo. Y lo malo es que no siempre los resultados son los esperados. La pandemia del coronavirus ha provocado que la higiene sea una de nuestras prioridades. Los baños se usan más y es necesario que estén en un estado óptimo. Por eso hay que buscar alternativas para lograr, por un lado, una limpieza profunda y, por otro, una higiene perfecta. ¿Cómo se consigue?

Existen varios remedios que puedes aplicar de una forma fácil y sencilla en tu día a día sin que te lleve demasiado esfuerzo. El más sencillo tiene que ver con el cloro. Basta con que pongas varias pastillas de cloro y las dejes actuar. No olvides que casi todos los trucos precisan cierto tiempo por lo que no dudes que lo mejor es llevarlos a cabo a última hora de la tarde para dejar que los productos actúen. Otra opción es echar en esa zona un vaso de bicarbonato y un litro de vinagre (no te pierdas del artículo en el que repasamos el poder limpiador del vinagre) y dejarlo toda la noche actuando. Al día siguiente tiras de la cadena y vas a quedar sorprendido por el bueno olor y la sensación de limpio que se le queda al baño. Por encima de todo es una zona de la casa que hay que tener una higiene perfecta.

Si la suciedad se acumula demasiado puede que el tanque de agua que no está del todo limpia. En ese caso tienes que consultar con un experto fontanero que te pueda ayudar a mejorar esa parte del baño.