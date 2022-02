El producto de moda para limpiar los cristales y dejarlos relucientes.

A la hora de limpiar los expertos en las tareas domésticas tienen claro que no merece la pena gastar mucho dinero ni invertir demasiado para poder tener tu hogar a punto. Dicen quienes saben de este tipo de trabajos que lo fundamental es fiarse de los productos de toda la vida que son los que te van a dar una seguridad a la hora de limpiar y te van a ofrecer los resultados que quieres. En este sentido no es necesario (o al menos no siempre) que te fijes en los productos que acaban de salir a la venta y que son los más caros. Pero esa regla a veces se incumple.

Hace días que se viene hablando en los foros de internet especializados y en todo tipo de redes sociales de un nuevo producto, la piedra blanca, con la que (según quienes la han utilizado), vas a obtener unos resultados más que sorprendentes a la hora de limpiar los cristales. Lo bueno es que esta especie de pasta la hay de todo tipo de marcas, incluso de marcas blancas que pueden ser más baratas y que no te van a suponer un gran menoscabo a tu economía doméstica. Pero aún hay más consejos que puedes seguir para tener tus cristales como nuevos.

Uno de ellos es el de utilizar papel de periódico para limpiar los cristales. Se trata de sustituir las bayetas que muchas veces dan muy malos resultados porque dejan pequeños hilos de suciedad o incluso motas de polvo.

En invierno es casi más importante que nunca que los cristales estén como nuevos.