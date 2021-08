El polémico anuncio de una marca de helados calificado de ‘homófobo’ en redes

La marca de chocolatinas Snickers ha pedido disculpas y retirará el anuncio que este jueves han calificado de “homófobo” tanto líderes políticos como redes sociales, según han informado fuentes de la marca

“Lamentamos cualquier malentendido y, con el fin de evitar propagar un mensaje que pueda ser malinterpretado, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña”, han asegurado estas mismas fuentes.

Esta es la decisión que han tomado después del revuelo que ha causado el anuncio, que ha sido criticado y tachado de “homófobo” por numerosos usuarios de la red social Twitter, además de partidos políticos como Unidas Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, entre otros.

En el anuncio, se ve a dos amigos sentados en una terraza y uno de ellos, interpretado por el influencer Aless Gibaja, pide al camarero un “sexy zumo de naranja con vitaminas a, b y c, abracitos, besitos y caricias around the world”.