El pasado pornográfico de Julia Faustyna, la polaca que ha intentado suplantar la identidad de Madeleine

Los focos mediáticos siguen puestos en Julia Faustyna, la adolescente polaca que ha intentado hacer creer al mundo que su identidad correspondía a la de Madeleine McCann, la niña secuestrada en aguas portuguesas. Tras asegurar de que no es Madeleine, se ha empezado a investigar sobre el pasado de esta adolescente y las mentiras que ha confesado durante todas estas semanas para engañar a todo el planeta jugando con el dolor de unos padres y la conmoción de una sociedad.

Se ha descubierto que Julia en un pasado no muy lejano dotaba de un perfil verificado en una web pornográfica (pornbhub), donde subía contenido explícito de carácter erótico y sexual, que además compartía y promocionaba en Twitter. el punto de inflexión de toda esta trama repercute en que para verificar su perfil, la página de contenido pornográfico exige la aportación de una partida de nacimiento, documento que la joven ha negado tener cuando ha intentado suplantar la identidad de la niña británica desaparecida en 2007, Madeleine.

“Sí, he hecho vídeos pornográficos, pero no soy actriz porno, y que los haya hecho no cambia nada”, afirmaba Julia al diario El Mundo.

Ella, que hace meses intentó, según cuenta obtener una copia de su certificado de nacimiento sin éxito, basa su verdad en tener unas marcas en el cuerpo similares a las de la cría desaparecida... Y pedía hace unos días ayuda para costearse una prueba de ADN, que demuestre quién es, pero según apuntan fuentes del Reino Unido, los padres de la niña desaparecida, en ningún caso van a realizarse esta prueba con Julia Faustyna.