El marketing funciona: cuanto más caro es un vino, mejor nos sabe

El precio sí influye en la percepción del sabor de los consumidores, según un estudio de la Universidad de Basilea (Suiza). ¿A qué se debe esto? A una mezcla entre marketing y psicología, según publica La Vanguardia. Y es que, después de pagar 100 euros por una botella de vino, ¿estaríamos dispuestos a decir que no está bueno?

El estudio realizado, que se publicó este mes en la revista Food Quality and Preference, ha demostrado que en una cata de vinos influyen muchos factores dentro de la degustación y, entre estos, el precio puede tener bastante influencia.

Se hizo un estudio de una cata con 140 personas en la que tenían que poner nota a vinos de precio barato, medio y caro, además del sabor, la intensidad, el aroma y cuánto les gustaba. Esto, en tres situaciones: viendo el precio real, un precio falso y sin precio.

En las calificaciones los vinos caros tenían mayor puntuación en intensidad. Sin embargo, si bien las calificaciones de agrado no difirieron para los vinos con precio real o los que no indicaban precio, el falso incremento de precios para vinos baratos influyó significativamente en las calificaciones de agrado, mientras que, en el caso opuesto, es decir, precios falsos rebajados para vinos premium no tuvo ningún efecto sobre las calificaciones de agrado.

De esta manera, se demostraba que el nivel de agrado de un vino está más relacionado de lo que creemos con su precio. La técnica de marketing conocida como ‘señal de precio’ funciona.