¿Quién no ha cortado en algún momento de su vida la parte pocha de un alimento y se ha comido el resto? También es habitual en algunos casos quitar el moho que asoma en un tarro de mermelada o algo similar y aprovechar lo que queda, que parece estar en buenas condiciones y, además, sigue teniendo buen sabor. Aparentemente, así evitamos los riesgos de la comida en mal estado y el desperdicio de alimentos. Lo cierto es que no: la parte fea visible es un indicador de la contaminación invisible que no se puede ver ni oler, pero que probablemente se extiende ya por todo el alimento.

Las micotoxinas son las verdaderas culpables de los peligros para la salud. “No te molestes en buscarlas: son invisibles, incoloras e inodoras”, advierten. Se trata de unos compuestos químicos producidos de forma natural por diversos hongos, entre ellos, los anteriormente mencionados. Su velocidad de producción depende de la temperatura: en términos generales, se generan más entre los 24º C y los 28º C, mientras que en condiciones de refrigeración disminuye tanto el crecimiento fúngico como la producción proporcional de micotoxinas.

Estos compuestos se pueden formar en distintos puntos de la cadena alimentaria: en el campo (durante el cultivo), en la cosecha y durante el almacenamiento. Una vez que hacen su aparición en un alimento, ya no hay nada que se pueda hacer para descontaminarlo: ni industrialmente ni en casa, ya que no desaparecen con el cocinado.