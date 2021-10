El extravagante (y animado) grupo callejero que canta el “cara al sol...y sin camiseta” en pleno centro de Salamanca

Los transeúntes que hayan pasado en la tarde de este viernes por la calle Zamora han disfrutado de un trayecto más ameno gracias a la presencia de un extravagante y animado grupo musical. Armados con una guitarra, una batería y un extraño instrumento que parecía ideado por los argentinos Les Luthiers, versionan de manera paródica cánticos patriotas.

“Cara al sol, sin camiseta y no me he echado crema solar”, comienza la letra de la pegadiza canción de este trío, que continúa diciendo “Paseando por Gibraltar, más abajo está África y arriba España”. Unas frases que en otro contexto podrían sonar mucho más beligerantes, algo que para nada ocurre en este caso.

Además, el grupo pedía bizum en vez de dinero, aunque por si alguien prefería llevarles la contraria tenían una palangana en la que los transeúntes podían depositar sus monedas.