El error que cometes al hacer la cama y compromete tu descanso

El lugar de descanso es clave para generar una sensación de comodidad y llenarse de energía de cara al día siguiente. Tras una larga jornada de trabajo resulta más importante de lo que parece encontrarse con un entorno ordenado. En esta tarea en influye en gran medida la disposición de la cama. Unas sábanas estiradas y limpias son un placer para la vista, pero si esto es solo apariencia y al deshacerla todo es un completo desastre todo quedará en vano.

Puede parecer algo que carece de importancia y, sin embargo, el hecho de introducirse en una cama bien hecha transmite una gran sensación de placer. El primero de los pasos para seguir para alcanzar la mayor comodidad posible y dormir a gusto durante toda la noche pasa por algo muy habitual y a lo que sin embargo no damos tanta importancia: la ventilación. Dejar abiertas las ventanas durante unos diez minutos ayudará a que todas las piezas de la cama respiren y se refresquen. No obstante, no debe hacerse de cualquier manera; evita que la sábana bajera, la sábana, el nórdico y la colcha queden amontonados y separa las capas entre ellas.