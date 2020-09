El detalle del coche que ya miran con lupa en la ITV

Es uno de los momentos más fastidiosos y temidos por muchos conductores. La ITV no solo supone un desembolso económico, sino que además suele provocar quebraderos de cabeza cuando no llegamos a la estación correspondiente con todo en orden. Son muchos los detalles a tener en cuenta y no podemos olvidar que cada uno de ellos es muy importante para garantizar nuestra seguridad y la del resto de conductores.

Además de aspectos clave como el estado de los neumáticos o el correcto funcionamiento de las luces hay otro ámbito al que se le ha empezado a dar un peso específico. Las estaciones ya han comenzado a comprobar los sistemas de control de emisiones. Estos centros cuentas con dispositivos de lectura OBD (On Board Diagnostic- Diagnóstico a bordo) que comprueban los sistemas de control de emisiones (E-OBD). Este protocolo se aplica para aquellos vehículos fabricados a partir del año 2006 (vehículos ligeros Euro 5 y Euro 6 y vehículos pesados Euro VI) y es una prueba complementaria a la que se hace habitualmente de gases (que se seguirán realizando durante la inspección). Es por ello, que aquellos coches que registren defectos en este sistema, no pasarán la ITV.

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la ITV han subrayado que la lectura E-OBD no mide nuevos contaminantes, sino que comprueba que el sistema de control que incorporan los vehículos no presenta averías, errores o manipulaciones.