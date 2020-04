El desnudo de Anabel Pantoja y el “Camera Café” de Ana Milán revolucionan Instagram

Atrás no se queda Anabel Pantoja . Ambas se muestran de lo más natural moño arriba, lejos del maquillaje que requiere la cámara a nivel profesional... La sobrina de Isabel Pantoja a la que tanto hemos visto en los programas llorar, ahora no para de hacer reír. Y es que para hacer reír hay que saber reírse uno consigo mismo y desprenderse de los complejos. Eso es lo que hacen estas dos fuera de serie que se han convertido en la sensación de Instagram.

Esta Anabel gusta muchísimo más y no duda en bromear haciendo ejercicio sudando lo que no está en los escritos y subiendo sugerentes fotos de su cuerpo metiendo tripa como el ella misma detalla, antes de que nadie le tenga que decir que está metiendo barriga. Y como no, para llevar esta cuarentena y este sufrimiento deportivo más llevadero, nada mejor que un poquito de dulce, que no amarga a nadie.

Por su parte, Ester Expósito es una de nuestras actrices españolas más seguidas especialmente entre la población más joven. A día de hoy, se ha convertido en la española más seguida en Instagram por encima de Pilar Rubio, Elsa Pataky, Paula Echevarría, Sara Carbonero e incluso por encima de un gran número de nombres de instagramers e influencers que siempre parece que están en primera línea. Hasta hace nada, la reina por excelencia de la red de fotos y vídeos era Úrsula Corberó. Sí, Úrsula Corberó que cuenta con más 16 millones seiscientos mil seguidores.