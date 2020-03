El bulo de los contadores de agua y luz que ha corrido como la pólvora: no te van a multar

El revuelo causado por la nueva orden que regula la renovación de los contadores de agua y de los del gas ha obligado al Ministerio de Industria a aclarar que la mayoría de consumidores no van a tener que hacer gestión alguna y que, en ningún caso, las multas por no cambiar los dispositivos llegarán a 5.000 euros, como habían anunciado algunas empresas en los últimos días. Todo parte de la publicación en el BOE de la Orden ICT/155/2020, que entrará en vigor el próximo 24 de agosto. La norma establece que los contadores de agua que tengan una antigüedad de más de 12 años deberán sustituirse o verificarse en un plazo de 5 años. Algunas informaciones habían especificado que en caso de no hacer una de estas dos gestiones, los consumidores que fueran propietarios del contador se arriesgaban a multas que podrían llegar a 5.000 euros.

La alarma suscitada por el importe de la sanción ha llevado al Ministerio de Industria, autor de la orden, a precisar varios puntos. Primero aclara que la orden no establece ninguna sanción —lo hace la Ley de Metrología, que fija para las infracciones leves un máximo de 5.000 euros de multa— y precisa que, en cualquier caso, esos 5.000 euros sería una sanción totalmente desproporcionada para un particular. Recuerda, además, que la mayoría de los contadores de agua son propiedad del gestor del servicio, por lo que en este caso el cliente no debe realizar gestión alguna. No obstante, en los casos en los que sea el titular del contador, la empresa se pondrá en contacto con él para que le delegue las operaciones de sustitución o verificación.

La orden también hace referencia a los contadores de gas. Estos dispositivos podrán llegar hasta lo 20 años antes de renovarlos o verificarlos de nuevo. Sin embargo, en este caso al inmensa mayoría de los contadores pertenecen a la gestora del servicio, por lo apenas hay particulares que sean sus titulares.