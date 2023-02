El alimento que debes eliminar de tu dieta para adelgazar 5 kilos

Adelgazar es una tarea que se puede hacer muy tediosa si no se realiza de la forma correcta. Iniciar un dieta no es fácil, conlleva mucho esfuerzo y sacrificio y si no se realiza de forma correcta, puede ser un esfuerzo sin resultados.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de adelgazar, es que el azúcar es un alimento que hay que eliminar por completo de cualquier dieta y que, con su supresión, te puede hacer perder hasta 5 kilos en un mes. El azúcar se encuentra presente en muchos alimentos: refrescos, bollería, productos industriales... Por eso deberemos de sacar estos productos de nuestra dieta. Otro producto que deberemos de eliminar es el alcohol, ya que lo único que aporta es una alta cantidad de calorías vacías.

Hay que tener en cuenta que para adelgazar no hay que pasar hambre, ni comer solo ensaladas. Se puede llevar un alimentación amplia y variada, que sea saludable y baja en calorías. Además llevar una dieta variada provocará que sea más llevadera y de esta forma podrás mantenerla en el tiempo.

Un pilar fundamental con el que debemos acompañar a nuestra dieta es el ejercicio. No hace falta pasar el día corriendo ni en el gimnasio, existen múltiple rutinas en casa que te ayudaran a adelgazar si las acompañas de la dieta adecuada.