Diez consejos para controlar los gastos del coche en la vuelta a la rutina

Ser propietario de un vehículo está asociado a unos gastos fijos de los que ningún conductor se puede librar. El pago del seguro, el impuesto de circulación, el mantenimiento periódico... Se calcula un gasto de cerca de 1.700 euros al año por tener un coche. Obviamente, uno de los gastos en los que más puede incidir el conductor es en el combustible, ya que el resto son más fijos.

Para poder ahorrar en esta vuelta al cole:

1. Organizar previamente la ruta. Desde gomotor, aconsejan organizar la ruta previamente para analizar las carretas más eficientes (sin fuertes pendientes ni curvas) y también evitar grandes congestiones de tráfico. Esto puede reducir el consumo de combustible, además de evitar retenciones o carreteras inseguras. Por otro lado, es aconsejable organizar los recados de tal manera que en un viaje se puedan realizar varias tareas, siempre que sea posible.

2. Utilizar el aire acondicionado solo cuando sea necesario. Su uso aumenta el gasto del combustible considerablemente, sobre todo cuando se circula a velocidad baja. Se recomienda, en este caso, ir con las ventanillas bajadas, al contrario que en las vías de alta velocidad.

3. Evitar cargas innecesarias. Es importante revisar los elementos que llevamos en el coche, sobre todo en el maletero, ya que utilizarlo como un ‘trastero’ lo único que hará es aumentar el consumo de combustible.

4. Asegurar que la presión de los neumáticos es la indicada por el fabricante. Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de un vehículo y, al igual que hay que revisar que sea correcto el surco del neumático, también hay que revisar la presión de los neumáticos no solo por seguridad, sino para ahorrar combustible. Hay que vigilar que no baje más de 0,5 bares para evitar incrementos del consumo de hasta un 3%.

5. Mantener una velocidad uniforme. Mantener una velocidad constante, sin frenadas bruscas o aceleradas, es primordial para evitar consumir combustible en exceso.

6. Apagar el motor en paradas prolongadas. Cuando se realizan paradas prolongadas, como los famosos estacionamientos en doble fila, se recomienda apagar el motor. Aunque se crea que van a ser 5 minutos, este tiempo es más que suficiente para incrementar considerablemente el consumo de carburante.

7. Arrancar sin prisa. Es muy aconsejable encender el coche sin prisas y esperar 1 minuto antes de comenzar a circular y pisar el acelerador.

8. Uso correcto de la primera y segunda marcha. Muchos conductores, sobre todo los noveles, suelen abusar de la primera marcha, ya sea por inseguridad o falta de experiencia. Pero la primera solo debe utilizarse al principio del arranque y en cuanto sea posible hay que cambiar a la segunda marcha, para evitar revolucionar el motor y, por consiguiente, aumentar el consumo, explica Oliva.

9. Utilizar el freno motor como práctica de conducción eficiente. En utilizar marchas largas, que no revolucionan el motor, y aprovechar las bajadas de marcha para reducir la velocidad (freno motor) sin utilizar el pedal del freno.

10. No apurar la reserva del depósito. Circular con la reserva del depósito de combustible encendida no ayuda a ahorrar, es más, es perjudicial para el vehículo. Cuánto más vacío esté el tanque, más aire entrará y antes se evaporará la gasolina o el diésel. Por otro lado, repostar en pequeñas cantidades puede ocasionar que el contador de combustible no se actualice correctamente y se quede encendida la luz de reserva, afectando así a la mecánica del coche.