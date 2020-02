Descubre las equivalencias de los perfumes de Mercadona con los de las grandes marcas

¿Sabías que muchos de los perfumes que están a la venta en Mercadona están inspirados en las fragancias de grandes marcas? Existen numerosas equivalencias entre productos, que muchos consumidores han comprobado y compartido a través de redes sociales, vídeos y blogs especializados, como es el caso de BdeBelleza.

Con un precio mucho menor al de las principales marcas de perfumería, estos productos aptos para todos los bolsillos en ocasiones no tienen nada que envidiar a sus hermanos mayores, en los que se inspiran.

La lista completa de equivalencias comprobadas hasta el momento, con fragancias para mujeres y para hombres, es la siguiente:

Perfumes de mujer

- Como Tú Sueños equivale a Leasures Estée Lauder.

- Como Tú Fantasía equivale a Nina de Nina Ricci.

- Como Tú Libertad equivale a Ô de Lancôme.

- Como Tú Pasión equivale a Intuition Estée Lauder.

- Como Tú Noche equivale a Anais Anais de Cacharel.

- Enciende for Her equivale a CH de Carolina Herrera.

- Zinnia equivale a Eau de Rochas.

- Rose Nude equivale a Chloé.

- Very Women equivale a Classique by Jean Paul Gaultier.

- Oud Noir equivale a Oud Rosé privé de Armani.

- 9.60 Rosa equivale a Davidoff for Women Cool Water.

- Elección Privada equivale a La Vie Est Belle Lancôme

- Luz de Flor Rosa equivale a Lovely by Sarah Jessica Parker.

- Luz de Flor Azul equivale a L’eau de Issey by Issey Miyaki.

- Límite for Her equivale a In 2 You by Calvin Klein.

- Monogotas de Manzana equivale a Be Delicious DKNY (manzana verde)

- Foral Dream de Adidas equivale a Flower by Kenzo.

- Grand Suite by Capri equivale a Chance Eau Tendre by Chanel.

- Único Musk equivale a White Musk by Body Shop.

- Adidas Fruit Rhythm equivale a Ralph by Ralph Laurent.

- Adidas Free Emotion equivale a L’eau Par by Kenzo.

- Adidas Natural Vitality equivale a DKNY red delicious.

- Psicodelic Pachá equivale a Hidden Fantasy by Britney Spears.

- Beyoncé Heat Rush equivale a Taj Sunset by Escada.

- Amour d’Anouk equivale a Pure Poison by Dior.

- Complicity Woman equivale a Aire de Loewe.

- Hortensia H (Cyprum) – Jardín secreto equivale a Black Orchid by Tom Ford.

- Hortensia H (Silvus) – Jardín Secreto equivale a The One by Dolce & Gabanna.

Perfumes de hombre

- Como tú Viento equivale a Aqua di Gio de Armani.

- Como tú fuerza equivale a Le Male de Jean Paul Gaultier.

- Como tú aventura equivale a Farenheit de Dior.

- Como tú Triunfo equivale a Massimo Dutti.

- Flor de Algodón equivale a Guilty by Gucci.

- 9.60 equivale a Ck One de Calvin Klein.

- Adorably Mango equivale a Gucci by Gucci.

- Enciende for HIM equivale a XS de Paco Rabanne.

- Critério equivale a Terre D’Hermés.

- Vuela equivale a Light Blue de Dolce & Gabanna.

- Gesto equivale a Boss de Hugo Boss.

- Cool Wood (ámbar) recuerda a One million de Paco Rabanne.

- Afán equivale a Egoiste Platinum de Chanel.

- Spirit de Antonio Banderas equivale a Xeryus Rouge by Givenchy.