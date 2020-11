Conte aconseja sexualmente a sus jugadores: “Mejor estar debajo y que no sea muy largo”

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, que se enfrentará este martes al Real Madrid en la Champions League, ha aconsejado a su plantilla sobre las relaciones sexuales que deben tener.

Al igual que ha realizado con otros equipos en los que ha estado, como ya manifestó en una entrevista a L’Équipe, “durante la temporada las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que mejor estar debajo de la pareja”. Él mismo se describe como un “espíritu libre, no un lameculos”. Asegura que cuando comenzó tenía un objetivo: “Entrenar a un gran club en tres o cuatro años. Si no lo habría dejado”.

Conte afirma que es un obseso del trabajo: “La competición es una batalla: tu muerte, mi vida. Esta es mi manera de ser y me llevará a frenar mi carrera muy pronto, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia”.