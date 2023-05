¿Cómo puedo ahorrar gasolina circulando por ciudad? Sigue este consejo

Cuando los conductores españoles compran un coche, su principal objetivo es adquirir un vehículo seguro y eficiente en el consumo de combustible, en ese orden. Sin embargo, ahorrar en gasolina no solo depende de una cifra oficial homologada, sino también de las estrategias de conducción eficiente que se utilicen. Algunas de estas estrategias incluyen evitar acelerones, no abusar de las marchas cortas, mantener los neumáticos en buen estado y, ¿por qué no?, apagar el motor en los semáforos.

El sistema Start&Stop, presente en una gran cantidad de modelos actuales, resuelve este problema al detener automáticamente el motor en atascos o semáforos, lo que resulta en un ahorro significativo de combustible. Sin embargo, ¿qué pasa con los coches que no disponen de este sistema? ¿Es igual de eficaz apagar el motor manualmente?

Según una campaña promovida por Sustainable America, si el motor va a estar más de 10 segundos al ralentí, vale la pena desconectarlo. Esta organización asegura que el gasto extra que supone arrancarlo se compensará con el ahorro por haberlo tenido apagado. Además, apagar el motor puede suponer un ahorro de entre 121 y 242 litros de combustible al año para los conductores, según datos estadounidenses.

Sin embargo, existen excepciones a tener en cuenta. Por ejemplo, el motor de arranque puede verse afectado si se apaga y enciende el motor constantemente, comprometiendo la vida útil del motor. Además, los modelos con parada y arranque automáticos incorporan baterías de gel con mayor densidad energética, capaces de conservar mejores prestaciones durante un periodo más amplio.

En última instancia, se trata de valorar los pros y los contras. Algunos conductores desconectan el sistema de parada automática en atascos y cuando hace mucho calor, ya que el climatizador deja de funcionar y la sensación no siempre resulta agradable. Sin embargo, en estas situaciones, el propio sistema detecta si hay una diferencia muy grande de temperatura entre la que indica el climatizador y la que hay en el habitáculo, evitando problemas al no detener el motor.