Cómo mantener la fruta y la verdura más tiempo y evitar que se estropee

El verano es una época cuanto menos movida en la vida de muchas personas, las vacaciones, el calor o el aumento de la vida social pueden provocar grandes cambios en la rutina de estas. Uno de esos cambios, mejor dicho descuidos, vienen en el cuidado que hacemos de los alimentos y en particular de las frutas y verduras. Pese a ser consumibles comunes en el periodo estival, muchas veces se pueden dejar de lado y por tanto, en este tiempo estos se pondrán malos y no serán aptos para el consumo. Si no quieres que eso te pase a ti, la OCU ha dado una serie de recomendaciones que te dejamos a continuación:

- Productos como las ciruelas, los melocotones, los aguacates, la nectarina, los kiwis u otras frutas de esta temporada, se pueden dejar hasta que maduren fuera de la nevera, pero luego se deben refrigerar, porque se pueden deteriorar rápidamente y cambiar de maduros a pasados.

- Las naranjas y otros cítricos están mejor a temperatura ambiente, ya que el frío puede producir daños o pérdidas en sus propiedades.

- Los tomates no aguantan bien en la nevera. Es mejor comprarlos maduros si son para uso inmediato y dejar los más verdes que maduren a temperatura ambiente; si vemos que se van a pasar, es cuando se pueden refrigerar.

- Sandía, melón y piña. Si están sin abrir, no se deben guardar en la nevera. Una vez cortados, deben refrigerarse porque pueden crecer bacterias patógenas en la zona de corte.

- Las patatas y cebollas no deben guardarse en la nevera. Si decides refrigerarlas, no las uses después para freír.

- Las zanahorias, cebolletas, puerros, nabos y judías verdes es mejor meterlos en la nevera.

Con estos consejos podrás atender mejor a tus frutas y verduras y poder disfrutarlas en sus condiciones óptimas en las distintas comidas.