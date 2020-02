¿Cómo limpiar un colchón para dejarlo como nuevo?

Si exceptuamos la silla de la oficina (los que trabajen en una), el colchón es el lugar en el que más horas pasamos al cabo del día. Sin embargo, la atención que le prestamos no es, ni de lejos, la que tienen otros muebles de nuestra casa. ¿Cuál es el motivo? Nos da pereza mover semejante mole. Parece complicado limpiarlo y preferimos dejarlo ahí. Creemos que con cambiar las sábanas es suficiente y recurrimos al dicho: “ojos que no ven, corazón que no siente”. Pero la suciedad está ahí. Aunque tengamos un buen cubrecolchones (algo imprescindible por otra parte) el colchón se acaba ensuciando. El sudor que desprendemos por la noche y las pequeñas pérdidas de orina pueden dejar cercos amarillentos que dan muy mala impresión y comprometen su higiene. ¿Cómo limpiar un colchón y dejarlo en perfecto estado de revista? Vamos a repasar algunos trucos.

En esta sección ya hemos hablado de los trucos para limpiar el lavavajillas de forma rápida y que huela bien. También os hemos ayudado a mantener en perfectas condiciones la lavadora eliminando la suciedad de su goma. Ahora es el turno de otro de esos elementos fundamentales de la casa que al que no se le presta toda la atención necesaria. ¿Cómo podemos limpiar el colchón de manera práctica y sencilla? La primera premisa es hacer una pequeña labor de mantenimiento diario. Consiste en retirar el edredón hacia atrás y ventilar la habitación durante unos cinco minutos. Si logramos que entre el sol, mejor que mejor, ya que de esta manera mataremos de inmediato a los ácaros del polvo.

De forma periódica, mas o menos una vez al mes, podemos usar el aspirador para pasarlo por todo su superficie. Para ello deberemos colocar la boquilla especial para este tipo de superficies (la que empleamos para limpiar el sofá, por ejemplo). Si hay alguna mancha leve, un truco eficaz que recomienda la OCU es espolvorear bicarbonato sódico. Dejaremos actuar durante varias horas para que neutralice la acción del sudor y elimine los malos olores. Pasado ese tiempo, lo retiraremos con la propia boquilla especial del aspirador.

Si nos encontramos con manchas más profundas, prepararemos una mezcla con una cucharada de jabón líquido para la ropa con un litro de agua fría. Con una esponja impregnaremos las manchas mientras frotamos y hacemos círculos. Dejaremos actuar durante varias horas, y retiraremos los restos con un cepillo.

En el caso de que manchemos el colchón de sangre es suficiente con emplear agua oxigenada. Se aplica sobre la mancha y se deja unos segundos mientras burbujea. Acto seguido lo retiraremos con un paño limpio.