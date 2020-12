Cómo limpiar monedas antiguas sin ponerlas en peligro.

Una colección de monedas antiguas es un auténtico tesoro. Con el paso del tiempo su valor se va incrementado al mismo ritmo que lo hace el apego y el cariño de su dueño. Los aficionados a la numismática saben que una colección de ese calado también implica una buena labor de mantenimiento. Las monedas antiguas se van deteriorando con el paso del tiempo por la acumulación de óxido, bacterias y todo tipo de suciedad. El problema es que las labores de limpieza no se pueden realizar de cualquier manera y con cualquier producto. Es necesario poner un cuidado máximo para que ese tesoro no acabe deteriorado y perdiendo su valor.

Aunque parezca mentira, no siempre es necesario limpiar una moneda antigua de cobre y conseguir que brille como si acabara de salir de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Los expertos en numismática recuerdan que la llamada ‘patina’ (la capa verdosa que se forma en la moneda) es un símbolo de valor. Es decir, aunque no veamos con claridad ni el anverso ni el reverso de la moneda, no pasa absolutamente nada. Incluso existen coleccionistas que rechazan comprar monedas antiguas con un aspecto demasiado brillante. Una de las pruebas evidentes de su antigüedad es precisamente la ‘patina’.