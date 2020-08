Cómo limpiar la lavadora con vinagre.

El vinagre no solo es un aderezo para las ensaladas o el mejor aliado para macerar unos deliciosos boquerones. También es una compañero inestimable en la limpieza de la casa. En este artículo ya os hablamos del poder del vinagre para tener la cocina y el baño relucientes. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en un electrodoméstico en concreto que a veces descuidamos y olvidamos. La lavadora es fundamental en nuestras viviendas, pero no siempre tiene el mantenimiento y la limpieza adecuadas. Ya sabemos que la humedad que se genera en su interior hace que la goma se vuelva negra y aparezcan olores desagradables. Por eso es fundamental realizar unas mínimas tareas que no nos llevarán mucho tiempo ni esfuerzo. En este capítulo entra el vinagre y su eficacia para dejar la lavadora en perfecto estado de revista.