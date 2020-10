Cómo limpiar la escobilla del váter y desinfectarla por completo.

Es una de las tareas más desagradables que tenemos que hacer en casa. La limpieza del baño es un trabajo imprescindible, pero que se realiza con muy poco gusto. Pero si hay un elemento que se lleva la palma esa es la escobilla del váter. Sacarla del escobillero es a veces una sorpresa muy desagradable. Puede estar amarilla o, lo que es peor: nadando en una agua sucia con partículas fecales. Lo principal cuando nos preguntamos cómo limpiar la escobilla del váter es no tener que llegar a este punto. Cada vez que se use es fundamental escurrirla bien y que se limpie con el agua que lanzamos al inodoro. Pero esto no es suficiente. Cada cierto tiempo hay que efectuar una profunda labor de limpieza ya que es, con diferencia, el elemento del baño que más gérmenes acumula.