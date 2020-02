Cómo limpiar el lavavajillas de forma rápida y que huela bien

Existe la falsa creencia de que los electrodomésticos que sirven para lavar (la lavadora y el lavavajillas) no requieren una limpieza tan profunda como el horno o el microondas, por ejemplo. Se piensa que el uso constante de detergente y agua hace que no acumulen suciedad. Por esa regla de tres, nunca tendríamos que limpiar la ducha. Pero como cualquiera puede comprobar, en el plato o en la bañera se va creando una costra fruto de los restos de agua y jabón. Si no actuamos a tiempo, cuesta quitarla un mundo y casi tenemos que ‘tirar’ de martillo y cincel. Ya hemos hablado de los trucos más efectivos para limpiar la goma de la lavadora cuando se pone negra. También repasamos algunos remedios caseros para dejar la plancha en perfecto estado de revista y no dañar la ropa. Ahora es el turno de descubrir cómo limpiar el lavavajillas de forma rápida y que además desprenda un buen olor.

En primer, existe un truco casero para que el lavavajillas siempre desprenda un olor agradable. Consiste en guardar las mitades de limones que usamos para hacer un zumo e introducirlas en algunas de sus cestas. Nos pueden durar perfectamente tres o cuatro lavados. Luego las tiraremos. Eso sí, aunque en algunos foros se diga lo contrario, este truco no ayuda a mantener limpio el lavavajillas y su efecto solamente se limita al terreno aromático.

Si nos preguntamos cómo limpiar el lavavajillas de forma rápida hay que hacer siempre una pequeña tarea que nos ahorrará hacer grandes limpiezas en el futuro. Se trata de retirar después de cada lavado los restos de comida que quedan en su interior. Hay que repasar bien las rejillas, aspas, gomas, zona del filtro... Si nos proponemos hacer esto siempre que se use, evitaremos problemas futuros que pueden ser muy molestos.

El filtro es la pieza donde más suciedad se acumula. Si usamos el lavavajillas varias veces a la semana, es conveniente retirar el filtro cada siete o quince días. Simplemente habrá que colocarlo en el fregadero y lavarlo con abundante agua y con ayuda de un cepillo para eliminar todos los residuos.

Una vez al mes podemos hacer una limpieza más profunda de una forma muy sencilla y barata. Tan solo necesitaremos vinagre blanco impregnado en un paño. Repasaremos bien las paredes internas y las cestas. Después podemos usar un limpiamáquinas y pondremos en marcha un programa corto de lavado sin vajilla, o el específico que tenga nuestro aparato para este fin.