Hay prendas que generan muchas dudas cuando nos preguntamos cómo lavarlas. Una de ellas son los plumas. Imprescindibles para afrontar el crudo invierno pero que, una vez que llega la primavera, vuelven al armario. Sin no quieres guardarlos con la suciedad acumulada durante los meses de frío por miedo a no saber cómo limpiarlos, te damos unos consejos básicos para saber cómo lavar un plumas sin destrozarlo en el intento.

Esta serie de pautas son aplicables tanto para los plumas que están fabricados con plumas naturales, como los que tienen fibras sintéticas. Por cierto, un recado a los mal llamado animalistas. Siempre será más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, aunque sea más caro, optar por un plumas natural. Sin embargo, los que se dicen defensores de la fauna, promueven la fabricación de fibras sintéticas que generan una mayor contaminación. Hecho este apunte, lo primero es revisar su etiqueta, ya que algunos fabricantes aconsejan que el plumas pase por una limpieza en seco. En ese caso será un riesgo innecesario meterlo en la lavadora y tocará gastarse el dinero en una tintorería (también es bueno promover el comercio local).

Si el plumas admite en su etiqueta que se meta en la lavadora el primer paso será preparar la prenda antes de introducirla en el tambor. Estos supone darle la vuelta, cerrar las cremalleras y los velcros y, una cosa muy importante: revisar que no quede nada en el interior de los bolsillos. Es muy habitual que nos dejemos algún pañuelo o cualquier papel que provoque un auténtico desaguisado.

A la hora de introducir el plumas en la lavadora, es mejor que no vaya acompañado de otras prendas. De esta forma lo protegeremos. No es cuestión de llenar el tambor hasta arriba. Es una forma también de cuidar nuestra lavadora. Un electrodoméstico que requiere un mantenimiento constante, especialmente de limpieza como ten contamos en este artículo.

El programa más recomendado para lavar un plumas es el de ropa delicada o lana. Siempre con agua fría y con un centrifugado ligero o directamente sin centrifugado. Lo importante es que la prenda no dé demasiadas vueltas. ¿Qué detergente hay que usar para lavar un plumas? En primer lugar hay que huir de los suavizantes aunque pensemos que pueda ser positivo. Los plumas y el suavizante no hacen buenas migas. En cuanto al detergente, hay que apostar por uno indicado para prendas delicadas y poner la mínima cantidad posible. No hay que olvidar que, al prescindir del centrifugado, no podemos abusar del detergente para que, al final del programa, el plumas no esté lo suficientemente aclarado.

En cuanto al secado, el proceso tiene que ser lo más natural posible. Esto quiere decir que evitemos usar la secadora. Mejor que se vaya secando poco a poco al aire en zonas muy ventiladas o directamente en el patio o el jardín. También es fundamental darle la vuelta cada dos o tres horas para que el secado sea completo.